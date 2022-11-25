Они начали обвинять CD Projekt RED в уходе с российского рынка.

Российские игровые журналисты из издания Gameguru поступили в "лучших" традициях кремлевских пропагандистов. Они отправились на выставку Lucca Comics & Games и смогли взять интервью в нынешнего руководителя разработки Cyberpunk 2077 и будущего сиквела Павела Саско. В середине беседы репортеры принялись задавать провокационные вопросы с недвусмысленными обвинениями в сторону CD Projekt RED из-за ее ухода с российского рынка.

"Вы знаете, что мы медиа из России, да? CDPR покинула Россию. И мы понимаем, что это чисто политическое решение, возможно, связанное с тем, чтобы избежать проблем с вашим собственным правительством. Но здесь, в России, у CDPR очень много фанатов. Я уверен, что вы в курсе, насколько много их здесь, очень много. И сейчас эти фанаты думают о вас — не лично о вас, но о компании — примерно в том же ключе, в котором Джонни Сильверхенд думал о членах корпораций", — заявили репортеры из Gameguru во время разговора.

После такой откровенной провокации Павел Саско не закончил интервью. Однако позже PR-менеджеры из CD Projekt RED подсказали руководителю разработки Cyberpunk 2077, насколько непрофессионально поступили с ним российские репортеры.

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Согласно правилам журналистской этики, вопросы всегда заранее присылаются интервьюеру на утверждение, чтобы в процессе не возникали неудобные моменты. Судя по выходке сотрудников Gameguru и реакции PR-менеджеров CDPR, с Саско ничего не согласовывали.

Весь материал репортеры сдобрили цитатами Джонни Сильверхенда о корпорациях в Cyberpunk 2077. Таким способом они попытались показать свое отношение к CD Projekt RED и уходу компании с российского рынка. А некоторые правки сотрудники Gameguru могли вполне добавить от себя, чтобы угодить аудитории.

Вот пример описания поведения руководителя из интервью: "Начинает крайне интенсивно понимающе кивать головой, лицо искривлено грустной улыбкой". Опытные разработчики всегда держатся в строгих рамках во время бесед с прессой, даже такие эмоциональные, как Саско.

На выходку Gameguru должны обратить внимание все издательства и студии. Если это интервью станет резонансным, то с игровой прессой из РФ и вовсе перестанут общаться. Тем более что другие разработчики отказали изданию в интервью. А репортеры Gameguru поспешили назвать причиной такого решения свою "российскость".

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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