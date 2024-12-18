Разработчик Нейт Пуркейпил был очень удивлён количеством загрузок в Starfield.

Одним из главных мемов, связанных с последней игрой Bethesda Starfield, стало количество загрузочных экранов на квадратный метр. Открыл дверь в дом - загрузка, вызвал лифт - загрузка, захотел взойти на корабль - загрузка. Но оказывается, что изначально надоедливых экранов в игре было гораздо меньше.

Об этом рассказал бывший разработчик Bethesda Нейт Пуркейпил изданию Videogamer. По его словам, игра могла обойтись и без такого количества загрузочных экранов, тем более, что когда Нейт ещё работал над игрой, их было действительно меньше:

"Она могла бы существовать и без этих загрузочных экранов. Некоторых из них не было, когда я работал над проектом, поэтому для меня было неожиданностью, что их так много."

Разработчик объяснил, что Bethesda пошла на такой шаг из-за ограничения движка Creation Engine, который компания использует ещё со времён TES V: Skyrim. В частности это касается больших городов в игре, вроде Неона или Нью-Атлантиса.

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