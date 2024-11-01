В то же время Alan Wake 2 всё ещё не отбил свой бюджет.

Remedy Entertainment представила финансовый отчёт, в котором рассказала о своих будущих разработках

Главной новостью стало то, что полноценное производство Control 2 начнётся в 2025 году. На данный момент в игру уже добавлены основные ключевые функции, и работа активно продолжается. Студия также подтвердила, что Annapurna Pictures профинансировала половину производственного бюджета проекта и получила права на экранизацию Control и Alan Wake.

Кроме того, кооперативный шутер FBC: Firebreak находится в активной фазе разработки, а команда фокусируется на улучшении игрового процесса и интерфейса. Игра должна выйти в 2025 году на всех ключевых платформах, включая PC и консоли нового поколения.

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Alan Wake 2 также остаётся в центре внимания, практически отбив затраты на разработку. В октябре игра получила первое дополнение The Lake House и специальное физическое издание.

Доход студии за период, закончившийся 30 сентября, достиг 17,9 миллиона евро, что на 128,6 % больше по сравнению с прошлым годом. До этого Remedy сталкивалась с убытками в предыдущих отчётах. Как отметил генеральный директор Теро Виртала, основная часть доходов поступила от роялти с продаж Control и оригинального Alan Wake, в то время как новый Alan Wake II пока не начал приносить существенного дохода.

О ремейках Max Payne ничего нового не сообщили, разработка продолжается в запланированном темпе.

Напомним, что ранее мы сообщали, что режиссёр Пол Андерсон планирует экранизировать серию рельсовых шутеров House of the Dead. Над картиной также будет работать Джереми Болт, который продюссировал адаптации Resident Evil от Андерсона.

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