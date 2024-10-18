FBC: Firebreak - кооперативный шутер, действия которого происходят в Старейшем Доме из Control.

Компания Remedy представила FBC: Firebreak - кооперативный шутер от первого лица для трёх человек, действие которого происходит в знакомой фанатам вселенной Control, это первая многопользовательская игра от студии. Анонс состоялся во время презентации Xbox Partner Preview.

Игрокам предстоит взять на себя роль сотрудников Федерального Бюро Контроля и сражаться с паранормальными угрозами внутри загадочного Старейшего дома. FBC: Firebreak - это не дополнение и не прямой сиквел Control, а самостоятельный проект, в который можно играть с друзьями, проходя динамичные кооперативные миссии.

Firebreak позволит игрокам взглянуть на мир Control с совершенно другой стороны, предоставляя возможность исследовать мир паранормального через захватывающие сражения в кооперативе.

Remedy также поделилась дополнительными деталями о FBC: Firebreak. Стоимость игры будет "средней", что означает цену ниже 60 долларов.

В игре полностью отсутствует PvP-режим, игроки будут сражаться только против паранормальных угроз, работая вместе как команда. Firebreak поддерживает кроссплатформенный мультиплеер между ПК и консолями, что позволит игрокам на разных устройствах играть вместе без ограничений.

Системные требования игры будут достаточно доступными, чтобы в неё можно было комфортно играть даже на Steam Deck.

Сюжет Firebreak разворачивается после событий оригинальной игры Control, позволяя игрокам узнать больше о том, что произошло в Старейшем доме. При этом игра не требует обязательного прохождения Control для полного понимания происходящего.

Игра создаётся на движке Northlight Engine, разработанном студией Remedy. Это первая игра, которую Remedy издаст самостоятельно, что позволит выпустить её одновременно на всех основных платформах.

FBC: Firebreak станет доступна в 2025 году и будет включена в подписки Game Pass и PS Plus с первого дня релиза. Страница игры уже доступна в Steam, и её можно добавить в список желаемого.

Напомним, что на том же Xbox Partner Preview был анонсирован новый проект от Bloober Team, которая недавно выпустила ремейк Silent Hill 2. Новая игра студии получила название Cronos: The New Dawn, это будет научно-фантастический хоррор в антиутопичной Польше 80-х годов прошлого века.

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