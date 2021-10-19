Обычно он присваивается незадолго до выхода игры.

CD Projekt RED еще осенью прошлого года анонсировала обновленную версию The Witcher 3: Wild Hunt для ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Однако с точной датой релиза разработчики пока так и не определились. CDPR планировала выпустить проект до конца года, но не исключала задержек. После ситуации с Cyberpunk 2077 студия боится давать точные обещания. Впрочем, на этот раз команда наверняка успеет в срок. Недавно обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt получила возрастной рейтинг в Европе, а значит — релиз не за горами.

Как передает портал Gematsu, агентство PEGI присвоило проекту отметку 18+. То есть игра подходит только для взрослых. Это не удивительно, ведь версии для консолей прошлого поколения имели аналогичный рейтинг. Важнее то, что обновленный "Ведьмак 3" в целом прошел проверку PEGI. Обычно игры присылаются возрастным агентствам, когда приближаются к релизу. Отсюда можно сделать вывод, что The Witcher 3: Wild Hunt появится на некстгене в ближайшие месяцы. Скорее всего, экшен-RPG выйдет в конце ноября или в начале декабря.

Напомним: обновленная версия "Ведьмака 3" отметится визуальными и техническими улучшениями. Например, в игре сократятся загрузки и появится поддержка трассировки лучей.

О чем The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть игровой трилогии "Ведьмак", созданная по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "Игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

Автор: Назар Степорук