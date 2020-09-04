В игру добавят поддержку технологии трассировки лучей и ускорят время загрузки.

Знаменитый польский ролевой экшен The Witcher 3: Wild Hunt получит обновление для консолей нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X. Игру улучшат визуально, добавят поддержку технологии трассировки лучей и ускорят время загрузки.

Об этом польская студия CD Projekt RED сообщила на официальном сайте игры.

"Мы работаем над изданием следующего поколения The Witcher 3: Wild Hunt! Обновленная игра будет включать в себя ряд визуальных и технических улучшений, таких как трассировка лучей и более быстрое время загрузки," – говорится в заявлении CD Projekt RED.

По словам разработчиков, улучшенное издание "Ведьмака 3" будет продаваться отдельно. Однако владельцы игры на ПК и консолях текущего поколения получат улучшение бесплатно.

Трейлер The Witcher 3: Wild Hunt

О чем The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt – это заключительная часть игровой трилогии "Ведьмак", созданная по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышел 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть "Ведьмака" восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt заслуженно получило титул «Игра года» и оказало значительное влияние на гейминдустрию.

Благодаря успешным продажам игры CD Projekt RED стала самой дорогой игровой компанией в Европе, обойдя даже Ubisoft.

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Автор: Сергей Коршунов