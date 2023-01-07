Разработчики поделились новыми деталями игры.

Arkane Austin начала активнее делиться подробностями Redfall — своего нового масштабного шутера. Разработчики дали интервью, в котором раскрыли разные детали.

Журналисты портала GamesRadar пообщались с креативным директором Arkane Рикардо Баре и руководителем студии Харви Смитом. Во время беседы они рассказали о мире, сражениях, заданиях и других аспектах. Репортеры в рамках разговора спросили о схожести Redfall с Left 4 Dead. Баре на это ответил, что понимает, почему пользователи сравнивают игры. Однако новый проект Arkane больше напоминает Far Cry, чем шутер Valve.

Слова креативного директора дополнил Смит. Он заявил: "Иногда Redfall кажется тем, что получилось бы, если бы вы смешали творческие ценности Arkane с Far Cry 2 или S.T.A.L.K.E.R.".

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Отдельно разработчики рассказали о мире своего шутера. Доступная для исследования территория будет гораздо больше, чем в Prey. Пользователи смогут свободно перемещаться по локациям, брать второстепенные задания и выполнять их. У главных героев есть свое убежище, где можно передохнуть и пообщаться с неигровыми персонажами.

Что касается сражений, то здесь Arkane помогает id Software, известная по DOOM. В битвах пользователи смогут применять не только вооружение и навыки бойцов, но и предметы окружения.

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте будет много фирменных элементов Arkane.

Redfall выйдет в 2023 году на ПК, Xbox Series X и Series S. Игру планировали выпустить уже этим летом, но решили перенести вместе со Starfield.

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