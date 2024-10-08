Заодно игроки получат дополнение Undead Nightmare про зомби.

Rockstar официально объявила, что ее ковбойский экшен Red Dead Redemption наконец-то выйдет на компьютерах. Релиз состоится 29 октября 2024 года – страница экшена уже появилась в Steam.

Впрочем, это не будет прямой порт с PS3 и Xbox 360. ПК-версия RDR получит ряд улучшений, в том числе поддержку разрешения до 4K и частоты кадров до 144 fps, а также совместимость с ультраширокими мониторами с соотношением сторон 21:9 и 32:9.

Еще разработчики внедрили технологии масштабирования Nvidia DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0, генерацию кадров Nvidia DLSS, регулируемые расстояния прорисовки, настройку качества теней и других элементов.

На ПК выйдет сразу комплект с базовой игрой Red Dead Redemption и дополнением Undead Nightmare, которое рассказывает о том, как главный герой, Джон Марстон, ищет лекарство от эпидемии зомби-вируса. А вот мультиплеер в набор с игрой не войдет – только одиночная кампания.

Red Dead Redemption выйдет на ПК 29 октября: трейлер

Стоит отметить, что сюжетно первая RDR продолжает вторую часть, хоть она и вышла на 8 лет раньше. Поэтому если вы хотите ознакомиться с серией так, как задумали разработчики, начните с первой Red Dead Redemption.

Сама Rockstar сейчас вовсю занята GTA 6, которая ожидается осенью 2025 года. В одной из утечек говорилось, что студия параллельно разрабатывает Red Dead Redemption 3.

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