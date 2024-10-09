Для комфортного опыта в игре 14-летней давности вам понадобится RTX 2070.

Совсем недавно Rockstar Games порадовала игроков новостью о переносе первой части Red Dead Redemption на ПК. Сразу после этого в Steam были обнародованы системные требования к игре, и оказалось, что требования к некоторым компонентам компьютера выше, чем у второй части серии.

Системные требования Red Dead Redemption

Минимальные:

Операционная система: Windows 10 (64-Bit);

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R7 360;

Процессор: Intel Core i5-4670 или AMD FX-9590;

Оперативная память 8 ГБ;

DirectX: 12;

Место на SSD: 12 ГБ

Рекомендуемые

Операционная система: Windows 10 (64-Bit);

Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 или AMD RX 5700 XT;

Процессор: Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500X;

Оперативная память: 8 ГБ;

DirectX: 12;

Место на SSD: 12 ГБ;

Системные требования Red Dead Redemption 2

Минимальные:

Операционная система: Windows 7/8/8.1/10;

Процессор: Intel Core i5-2500K;

Оперативная память: 8 GB;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280

Место на диске: 150 GB.

Рекомендуемые:

Операционная система: Windows 7/8/8.1/10;

Процессор: Intel Core i7-4770K;

Оперативная память: 12 GB;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480

Место на диске: 150 GB.

Конечно же, в глаза сразу бросаются более высокие требования к видеокарте. И если в случае минимальных настроек разницы нет, GTX 770 и GTX 960 практически равны в производительности, но 700 серия уже считается устаревшой, то в рекомендуемых разница между GTX 1060 и RTX 2070 - огромна. Карта 2000 серии примерно на 80% производительнее, чем 1060. Однако в порт на ПК будет добавлена нативная поддержка 4К разрешение, и, возможно, Rockstar составляла требования, целясь именно на это разрешение.

С процессорами тоже получилась интересная ситуация: у RDR2 в минимальных стоит Intel Core i5-2500K, а у первой части i5-4670, чип на два поколения выше. Та же картина и в рекомендуемых: вторая часть - i7-4770K и первая - i5-8500. Не стоит обращать внимание только на цифру возле "i", порт первой части требует процессор на четыре поколения выше.

Однако же Red Dead Redemption будет занимать всего 12 гигабайт свободного места на диске, столько же она занимает на консолях. Это свидетельствует о том, что Rockstar не изменяла текстуры внутри игры, обычно именно они сильнее всего влияют на размеры игр. Ну а требование к наличию SSD, которого не было у второй части, уже просто повсеместная практика.

Порт Red Dead Redemption на ПК выйдет 29 октября. Игра получит поддержку 4К разрешение и ультрашироких мониторов. Также будет добавлен DLSS, AMD FSR и Nvidia Frame Generation для видеокарт 4000 серии.

Напомним, что недавно стало известно, что Sony начала продавать восстановленные Playstation 5. Компания уверяет, что все консоли поставляются в хорошем состоянии.

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