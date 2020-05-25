Британская компания начала проводить рабочие встречи в Red Dead Redemption 2

Компания использует Red Dead Online в качестве альтернативы Zoom.

Писательница Вивиан Шварц и ее коллеги начали проводить деловые встречи в Red Dead Redemption 2.

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Шварц рассказала rockpapershotgun.com, что ее компания использует мультиплеерный режим игры - Red Dead Online - в качестве альтернативы Zoom.

"Раньше нам приходилось иметь дело с собраниями в Zoom и Skype, с электронными письмами и телефонными звонками. И с каждым разом мы все больше раздражались", - рассказала Вив.

Компания изначально хотела проводить встречи в Minecraft, однако люди попросту уходили и начинали копать или сбрасывать гравий на стол для встреч, поэтому "выбор самой нелепой игры оказался удачным".

В итоге оказалось, что ковбои, которые собираются у костра в Red Dead Online, выглядят так, словно находятся на собрании: почесывают носы, хмурятся и иногда жестикулируют. Когда нужно прочитать документ, персонаж Вив открывает в игре каталог оружия, и имитирует чтение.

Еще одним плюсом проведения собраний в игре является то, что после завершения обсуждения можно сесть на коней и разъехаться по своим делам.

"Это гораздо менее неловко, чем глупо улыбаться в камеру, пока все пытаются отключиться", - говорит Шварц.

Однако с деловыми встречами в игре есть несколько проблем. Иногда лагерь исчезает вместе с костром, из-за чего всем игрокам приходится сидеть в темноте. Также в Red Dead Online есть NPC Криппс, который следит за благоустройством лагеря. Он регулярно рассказывает истории из жизни, что отвлекает от работы.

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