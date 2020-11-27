В конкурсе приняло участие более сотни читателей.

Неделю назад УНИАН запустил конкурс, в рамках которого наши читатели получили возможность выиграть геймерский смартфон realme 7 pro. Сегодня, 27 ноября, мы подводим итоги.

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За неделею в розыгрыше приняли участие 122 читателя, но только 36 человек выполнили все условия и ответили правильно на все вопросы нашей викторины.

Мы провели розыгрыш с помощью генератора случайных чисел. Соответствующее видео можно посмотреть над закрепленным постом с итогами конкурса в телеграм-канале УНИАН Игры.

Победителем стал наш читатель – Максим Пехотин.

УНИАН благодарит всех, кто принял участие в конкурсе. Тем, кому не повезло, не стоит расстраиваться. Совсем скоро в нашем телеграм-канале стартует новый конкурс с интересными призами для участников.

О смартфоне realme 7 pro

Realme 7 pro получил super AMOLED-экран размером 6.4 дюйма с разрешением 2400х1080 точек, процессор Qualcomm Snapdragon 720G и четыре основных камеры с главным модулем на 64 Мп от Sony. В смартфоне 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128 ГБ. Работает устройство на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой realme UI 1.0. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

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Автор: УНИАН