Ответьте на три вопроса про Asphalt 9: Legends и примите участие в розыгрыше смартфона.

Недавно команда УНИАН сделала обзор на геймерский смартфон realme 7 pro. Он оказался удобным, производительным, и обладающим молниеносной зарядкой. Теперь же мы хотим разыграть его среди наших читателей.

Чтобы получить realme 7 pro для комфортной игры в Asphalt 9: Legends и Call of Duty Mobile, нужно выполнить очень простые условия.

Условия конкурса:

Подписаться на страницу УНИАН в Facebook;

Подписаться на станицу Realme в Facebook;

Подписаться на телеграм-канал проекта "УНИАН Игры";

Дать правильные ответы на три простых вопроса викторины;

Ровно через неделю, 27 ноября, мы подведем итоги и разыграем realme 7 pro среди участников, которые выполнят все условия конкурса.

О смартфоне realme 7 pro

Realme 7 pro получил super AMOLED-экран размером 6.4 дюйма с разрешением 2400х1080 точек, процессор Qualcomm Snapdragon 720G и четыре основных камеры с главным модулем на 64 Мп от Sony. В смартфоне 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128 ГБ. Работает устройство на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой realme UI 1.0. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

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Автор: УНИАН