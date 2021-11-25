В Steam началась распродажа со скидками до 90 % на хиты и новинки / фото Steam
В конце осени игровые сервисы обычно устраивают масштабные распродажи, и в 2021 году эта традиция сохранилась. Ранее акции стартовали в PlayStation Store и Epic Games Store, а теперь к списку присоединился Steam. Прямо сейчас в сервисе можно урвать новинки и хиты со скидками до 90 %.
Осенняя распродажа в магазине Valve продлится до 1 декабря, 20:00 по киевскому времени. В этот период на площадке также проходит голосование за лучшие игры текущего года. Пользователи могут номинировать любые проекты, которые присутствуют в обширной библиотеке Steam, в десяти категориях. Победителей объявят 3 января, в 20:00 по Киеву.
Лучшие акционные предложения
- Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
- Hades — 230 гривен;
- Outer Wilds — 197 гривен;
- Age of Empires II: Definitive Edition — 252 гривны;
- Outriders — 296 гривен;
- Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;
- Forza Horizon 4 — 230 гривен;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 354 гривны;
- Dark Souls Remastered — 270 гривен;
- Disco Elysium — The Final Cut — 239 гривен;
- Resident Evil Village — 1201 гривна;
- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition — 211 гривен;
- Wasteland 3 — 158 гривен;
- Deathloop — 499 гривен;
- DOOM Eternal — 200 гривен.