В конце осени игровые сервисы обычно устраивают масштабные распродажи, и в 2021 году эта традиция сохранилась. Ранее акции стартовали в PlayStation Store и Epic Games Store, а теперь к списку присоединился Steam. Прямо сейчас в сервисе можно урвать новинки и хиты со скидками до 90 %.

Осенняя распродажа в магазине Valve продлится до 1 декабря, 20:00 по киевскому времени. В этот период на площадке также проходит голосование за лучшие игры текущего года. Пользователи могут номинировать любые проекты, которые присутствуют в обширной библиотеке Steam, в десяти категориях. Победителей объявят 3 января, в 20:00 по Киеву.

Лучшие акционные предложения

  • Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
  • Hades — 230 гривен;
  • Outer Wilds — 197 гривен;
  • Age of Empires II: Definitive Edition — 252 гривны;
  • Outriders — 296 гривен;
  • Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;
  • Forza Horizon 4 — 230 гривен;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition — 354 гривны;
  • Dark Souls Remastered — 270 гривен;
  • Disco Elysium — The Final Cut — 239 гривен;
  • Resident Evil Village — 1201 гривна;
  • Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition — 211 гривен;
  • Wasteland 3 — 158 гривен;
  • Deathloop — 499 гривен;
  • DOOM Eternal — 200 гривен.

Автор: Назар Степорук