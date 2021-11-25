Подешевели даже осенние релизы.

В конце осени игровые сервисы обычно устраивают масштабные распродажи, и в 2021 году эта традиция сохранилась. Ранее акции стартовали в PlayStation Store и Epic Games Store, а теперь к списку присоединился Steam. Прямо сейчас в сервисе можно урвать новинки и хиты со скидками до 90 %.

Осенняя распродажа в магазине Valve продлится до 1 декабря, 20:00 по киевскому времени. В этот период на площадке также проходит голосование за лучшие игры текущего года. Пользователи могут номинировать любые проекты, которые присутствуют в обширной библиотеке Steam, в десяти категориях. Победителей объявят 3 января, в 20:00 по Киеву.

Лучшие акционные предложения

Cyberpunk 2077 — 449 гривен;

Hades — 230 гривен;

Outer Wilds — 197 гривен;

Age of Empires II: Definitive Edition — 252 гривны;

Outriders — 296 гривен;

Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;

Forza Horizon 4 — 230 гривен;

Horizon Zero Dawn Complete Edition — 354 гривны;

Dark Souls Remastered — 270 гривен;

Disco Elysium — The Final Cut — 239 гривен;

Resident Evil Village — 1201 гривна;

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition — 211 гривен;

Wasteland 3 — 158 гривен;

Deathloop — 499 гривен;

DOOM Eternal — 200 гривен.

Автор: Назар Степорук