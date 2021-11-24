Отдельные товары подешевели вплоть до 75 %.

Близится черная пятница, в честь которой многие игровые сервисы устраивают распродажи. На прошлой неделе акция стартовала в PlayStation Store, а теперь к инициативе присоединился Epic Games Store.

В EGS подешевели 900 товаров вплоть до 75 %. Список включает как разные издания игр, так и дополнения. Пользователей должны особенно порадовать скидки на разнообразные новинки. Среди них есть Far Cry 6, Kena: Bridge of Spirits, Back 4 Blood и Riders Republic. Признанные хиты тоже встречаются на распродаже. Например, благодаря черной пятнице в Epic Games Store подешевели Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и Assassin's Creed Valhalla.

Лучшие акционные предложения

Hitman 3 — 339 гривен;

Darkest Dungeon II — 386 гривен;

Humankind — 799 гривен;

Crysis Remastered Trilogy — 567 гривен;

Far Cry 6 — 759 гривен;

Kena: Bridge of Spirits — 512 гривен;

Riders Republic — 686 гривен;

Back 4 Blood — 524 гривны;

World War Z Aftermath — 426 гривен;

Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривен;

Assassin's Creed Valhalla – 457 гривен;

Borderlands 3 — 212 гривен;

Cyberpunk 2077 — 449 гривен;

Horizon Zero Dawn — 354 гривны;

SnowRunner — 285 гривен;

Outer Wilds — 215 гривен;

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен.

Распродажа продлится до 30 ноября, 17:00 по киевскому времени. На этот раз Epic Games, увы, не дарит покупателям купоны на дополнительную скидку.

Автор: Назар Степорук