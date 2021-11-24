Близится черная пятница, в честь которой многие игровые сервисы устраивают распродажи. На прошлой неделе акция стартовала в PlayStation Store, а теперь к инициативе присоединился Epic Games Store.
В EGS подешевели 900 товаров вплоть до 75 %. Список включает как разные издания игр, так и дополнения. Пользователей должны особенно порадовать скидки на разнообразные новинки. Среди них есть Far Cry 6, Kena: Bridge of Spirits, Back 4 Blood и Riders Republic. Признанные хиты тоже встречаются на распродаже. Например, благодаря черной пятнице в Epic Games Store подешевели Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и Assassin's Creed Valhalla.
Лучшие акционные предложения
- Hitman 3 — 339 гривен;
- Darkest Dungeon II — 386 гривен;
- Humankind — 799 гривен;
- Crysis Remastered Trilogy — 567 гривен;
- Far Cry 6 — 759 гривен;
- Kena: Bridge of Spirits — 512 гривен;
- Riders Republic — 686 гривен;
- Back 4 Blood — 524 гривны;
- World War Z Aftermath — 426 гривен;
- Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривен;
- Assassin's Creed Valhalla – 457 гривен;
- Borderlands 3 — 212 гривен;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
- Horizon Zero Dawn — 354 гривны;
- SnowRunner — 285 гривен;
- Outer Wilds — 215 гривен;
- The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен.
Распродажа продлится до 30 ноября, 17:00 по киевскому времени. На этот раз Epic Games, увы, не дарит покупателям купоны на дополнительную скидку.