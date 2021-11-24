В EGS стартовала масштабная распродажа со скидками на Cyberpunk 2077 и Far Cry 6 / фото Epic Games

Близится черная пятница, в честь которой многие игровые сервисы устраивают распродажи. На прошлой неделе акция стартовала в PlayStation Store, а теперь к инициативе присоединился Epic Games Store.

В EGS подешевели 900 товаров вплоть до 75 %. Список включает как разные издания игр, так и дополнения. Пользователей должны особенно порадовать скидки на разнообразные новинки. Среди них есть Far Cry 6, Kena: Bridge of Spirits, Back 4 Blood и Riders Republic. Признанные хиты тоже встречаются на распродаже. Например, благодаря черной пятнице в Epic Games Store подешевели Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и Assassin's Creed Valhalla.

Лучшие акционные предложения

  • Hitman 3 — 339 гривен;
  • Darkest Dungeon II — 386 гривен;
  • Humankind — 799 гривен;
  • Crysis Remastered Trilogy — 567 гривен;
  • Far Cry 6 — 759 гривен;
  • Kena: Bridge of Spirits — 512 гривен;
  • Riders Republic — 686 гривен;
  • Back 4 Blood — 524 гривны;
  • World War Z Aftermath — 426 гривен;
  • Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;
  • Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривен;
  • Assassin's Creed Valhalla – 457 гривен;
  • Borderlands 3 — 212 гривен;
  • Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
  • Horizon Zero Dawn — 354 гривны;
  • SnowRunner — 285 гривен;
  • Outer Wilds — 215 гривен;
  • The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен.

Распродажа продлится до 30 ноября, 17:00 по киевскому времени. На этот раз Epic Games, увы, не дарит покупателям купоны на дополнительную скидку.

Автор: Назар Степорук