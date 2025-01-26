От закрытия студию Arkane спасла только репутация разработчиков.

Dishonored 2, получившая признание критиков как одна из лучших immersive sim игр, не смогла достичь коммерческого успеха, которого от неё ожидали. Несмотря на впечатляющую проработку мира, высокую детализацию и уникальный подход к игровому процессу, её продажи не оправдали вложений.

Бывший дизайнер Arkane Lyon Жюльен Эвейе, который начинал с работы тестировщиком на Dishonored 2, рассказал о сложностях, с которыми столкнулась студия после выхода игры. По его словам, Bethesda, владеющая Arkane, начала задумываться о целесообразности дальнейшего сотрудничества:

"Мы знали, что наши игры - это гарантия качества, но для руководства компании, смотрящего на цифры, всё выглядело иначе. Они видели, что игры вроде Skyrim приносят гораздо больше прибыли при меньших затратах. Это заставляло их задаваться вопросом, стоит ли продолжать вкладываться в нас".

Тем не менее, именно уникальный подход Arkane и её репутация стали тем, что, по словам Эвейе, "спасло студию". Руководители Bethesda понимали, что игры Arkane выделяются на фоне других проектов. Но даже в такой ситуации будущее студии оказалось под вопросом.

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Особую роль сыграл Динга Бакаба, который взял на себя руководство студией после ухода основателя Рафаэля Колантонио. Бакаба сумел убедить руководство Bethesda, что Arkane должна оставаться верной своему стилю и не гнаться за трендами вроде игр-сервисов. Этот шаг стал ключевым для дальнейшего успеха Arkane Lyon, позволив студии сосредоточиться на том, что она делает лучше всего - создании глубоких, многослойных игр.

Однако не всем подразделениям Arkane удалось выдержать испытания временем. Arkane Austin, американская часть студии, была вынуждена работать над игрой-сервисом Redfall, которая провалилась на релизе. Этот провал привёл к закрытию студии, несмотря на её заслуги, включая культовый Prey.

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