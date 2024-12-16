Для работы над The Blood of Dawnwalker собрались все ключевые разработчики The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

Ключевые разработчики "Ведьмак 3" и Cyberpunk 2077 анонсировали первый показ своего проекта The Blood of Dawnwalker. Трейлер новой RPG от ветеранов CD Projekt RED выйдет уже 13 января в 23:00 по киевскому времени.

Впервые о разработке The Blood of Dawnwalker объявили ещё в 2022 году. Игру разрабатывает студия Rebel Wolves, состоящая из ветеранов CD Projekt RED, которые по разным причинам ушли из компании. В костяк конторы входят ключевые разработчики The Witcher 3: геймдиректор Конрад Томашкевич, нарративный директор Якуб Шамалек, дизайнер квестов Матеуш Томашкевич, арт-директор Бартоломей Гавел и директор по анимациям Тамара Завада. Половина из этих людей также работала и над Cyberpunk 2077.

Студия не мелочится, а сразу делает замах на AAA-проект. По словам разработчиков, открытый мир The Blood of Dawnwalker будет размером с Туссент из "Ведьмака 3". Но относительно скромные масштабы они компенсируют наполнением, по их же заверениям, квестов в новой RPG будет больше, чем во всей The Witcher 3.

The Blood of Dawnwalker разрабатывается на Unreal Engine 5 для ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Буквально 2 месяца назад стало известно, что издателем для игры выступит японская Bandai Namco.

Ранее мы рассказывали, что после анонса "Ведьмак 4" на The Game Awards 2024, игроки начали массово возвращаться в третью часть серии.

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