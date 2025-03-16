Жаба и Гадюка начали обсуждать значение слова "скам".

Российская студия Fntastic, разработавшая The Day Before, подала в суд на российский новостной сайт Yakutia.info, обвиняя его в нанесении ущерба репутации компании.

Поводом для иска стало использование слова "скам" в отношении проектов Fntastic, что, по мнению студии, повлекло за собой негативные последствия для её имиджа.

Yakutia.info, в свою очередь, попыталась оправдаться, объяснив, что слово "скам" является относительно новым в русском языке и что оно не имеет четкого юридического значения в данном контексте. Сайт утверждает, что у них не было намерения обвинять компанию в мошенничестве, и что их публикации не следует воспринимать как серьезные обвинения.

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В ответ на иск Yakutia.info изменила формулировки в своих статьях, заменив "скам" на "конфуз" и добавив прямые цитаты от блогеров, которые говорили о том, что The Day Before заимствовала механики других игр.

Тем не менее, обвинения в адрес именно Yakutia.info и именно сейчас остаются любопытными, учитывая, что критика Fntastic звучала от множества других СМИ, блогеров и игроков. Сайт заявил, что его выбрали для нападок из-за его малого размера и сложности с юридической защитой.

The Day Before, игра, которая долго была самой ожидаемой в Steam, оказалась разочарованием - багованной и пустой, что вызвало волну недовольства.

Ранее мы рассказывали, что Fntastic открыла сбор на Kickstarter на ещё одну свою игру. В этот раз компания "вдохновилась" Fall Guys.

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