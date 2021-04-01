Вторая часть игры S.T.A.L.K.E.R. выйдет на ПК и Xbox Series X / stalker2.com
Студия GSC Game World представила новый 5-минутный ролик из предстоящего украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Все видео посвящено одному предмету из игры. Так разработчики решили отпраздновать 1 апреля.
Новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2
Ранее студия уже делилась свежими подробностями о второй части "Сталкера". Авторы демонстрировали внешний вид членов фракций "Долг" и "Свобода", подробно показывали модели оружия и редактор зубов персонажей.
Полноценный геймплейный трейлер GSC Game World покажет во второй половине этого года. А пока что фанатам доступен небольшой тизер.
Геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2
Подробней про S.T.A.L.K.E.R. 2
- Действие S.T.A.L.K.E.R. 2, как и первой части разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
- Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".
- В сиквеле появится обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0, благодаря чему персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.
- Сюжет шутера будет нелинейным, а своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.
- Во вторую часть вернутся старые локации и будут добавлены новые. Также в игре появятся новые мутанты, артефакты и аномалии.