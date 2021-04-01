Студия GSC Game World посвятила целое видео одному предмету из предстоящей игры.

Студия GSC Game World представила новый 5-минутный ролик из предстоящего украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Все видео посвящено одному предмету из игры. Так разработчики решили отпраздновать 1 апреля.

Новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2

Ранее студия уже делилась свежими подробностями о второй части "Сталкера". Авторы демонстрировали внешний вид членов фракций "Долг" и "Свобода", подробно показывали модели оружия и редактор зубов персонажей.

Полноценный геймплейный трейлер GSC Game World покажет во второй половине этого года. А пока что фанатам доступен небольшой тизер.

Геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Подробней про S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие S.T.A.L.K.E.R. 2, как и первой части разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".

В сиквеле появится обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0, благодаря чему персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Сюжет шутера будет нелинейным, а своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

Во вторую часть вернутся старые локации и будут добавлены новые. Также в игре появятся новые мутанты, артефакты и аномалии.

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Автор: Сергей Коршунов