В игре будет более 30 видов оружия и новые фракции.

Украинская студия GSC Game World рассказала про оружие и военизированные группировки, которые появятся в предстоящем шутере S.T.A.L.K.E.R. 2.

Про игровые фракции, арсенал и другие детали игры сообщил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2

В ролике авторы показали, как выглядят члены группировок "Долг" и "Свобода", и какое у них снаряжение. Также разработчики сообщили, что в сиквел добавят новые фракции.

По словам разработчика, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет свыше 30 видов различного оружия, а также возможность всячески его модифицировать.

Напоследок в GSC Game World показали редактор зубов персонажей. Авторы утверждают, что таким образом каждый NPC в игре будет уникальным.

Полноценный геймплей второй части "Сталкера" представят до конца этого года. Пока что фанаты видели только дебютный трейлер и короткий геймплейный тизер.

Геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Что еще известно о S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие S.T.A.L.K.E.R. 2, как и первой части разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".

В сиквеле появится обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Это значит, что персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Сюжет шутера будет нелинейным, а своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

Во вторую часть вернутся старые локации и будут добавлены новые. Также в игре появятся новые мутанты, артефакты и аномалии.

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Автор: Сергей Коршунов