Украинская студия GSC Game World рассказала про оружие и военизированные группировки, которые появятся в предстоящем шутере S.T.A.L.K.E.R. 2.
Про игровые фракции, арсенал и другие детали игры сообщил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.
Новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
В ролике авторы показали, как выглядят члены группировок "Долг" и "Свобода", и какое у них снаряжение. Также разработчики сообщили, что в сиквел добавят новые фракции.
По словам разработчика, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет свыше 30 видов различного оружия, а также возможность всячески его модифицировать.
Напоследок в GSC Game World показали редактор зубов персонажей. Авторы утверждают, что таким образом каждый NPC в игре будет уникальным.
Полноценный геймплей второй части "Сталкера" представят до конца этого года. Пока что фанаты видели только дебютный трейлер и короткий геймплейный тизер.
Геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2
Что еще известно о S.T.A.L.K.E.R. 2
- Действие S.T.A.L.K.E.R. 2, как и первой части разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
- Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".
- В сиквеле появится обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Это значит, что персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.
- Сюжет шутера будет нелинейным, а своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.
- Во вторую часть вернутся старые локации и будут добавлены новые. Также в игре появятся новые мутанты, артефакты и аномалии.