На недавней презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 представили игровой процесс Starfield. Это была первая демонстрация геймплея с момента анонса RPG на выставке Е3 2018.
В свежем трейлере показали все механики грядущего проекта. Сначала в ролике можно увидеть старт игры — высадку на спутнике Крит. Здесь игрок исследует заброшенную космическую станцию, сражается с пиратами, сканирует местность и собирает ресурсы.
Сражения выполнены в режиме реального времени с использованием разнообразного оружия. Все пистолеты, дробовики и автоматы стилизованы под реалистичную научную фантастику — именно это направление избрала Bethesda Game Studios для Starfield.
Сюжет в RPG посвящен исследованию тайн космоса. Пользователи присоединятся к организации "Созвездие", которая занимается изучением вселенной. Судя по диалогам в ролике, одной из важных задач пользователя будет поиск данных о неких загадочных артефактах.
В Starfield реализовано много разных персонажей и фракций. К последним можно присоединяться, что, вероятнее всего, повлияет на отношения с героями и определенные задания.
Еще один важный пласт игры — это полеты. Пользователи вольны строить собственный корабль: выбирать общий дизайн, модули, вооружение, покраску и прочее. А затем на боевом судне можно летать между планетами. Космические сражения тоже присутствуют, правда, выглядят они аркадно.
Другие подробности Starfield из свежей демонстрации
- Игра отметится тысячей планет, правда, не все они будут интересными. Зато общий масштаб обязательно впечатлит пользователей.
- На планетах можно строить форпосты, а потом назначать людей, которые будут обслуживать базу.
- Ресурсы добываются в реальном времени, например, чтобы получить руду, придется сверлить лазером жилу.
- В корабельных сражениях важная роль отводится двигателю и щитам.
- На старте прохождения можно выбрать три умения и столько же уникальных особенностей с положительными и отрицательными эффектами.
- Навыки прокачиваются с помощью выполнения специальных испытаний.
- Посадка на поверхность планет и взлет в космос происходят в реальном времени, как в No Man's Sky.
- Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году, так как проект перенесли.