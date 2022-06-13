Авторы также поделились множеством подробностей проекта.

На недавней презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 представили игровой процесс Starfield. Это была первая демонстрация геймплея с момента анонса RPG на выставке Е3 2018.

В свежем трейлере показали все механики грядущего проекта. Сначала в ролике можно увидеть старт игры — высадку на спутнике Крит. Здесь игрок исследует заброшенную космическую станцию, сражается с пиратами, сканирует местность и собирает ресурсы.

Сражения выполнены в режиме реального времени с использованием разнообразного оружия. Все пистолеты, дробовики и автоматы стилизованы под реалистичную научную фантастику — именно это направление избрала Bethesda Game Studios для Starfield.

Сюжет в RPG посвящен исследованию тайн космоса. Пользователи присоединятся к организации "Созвездие", которая занимается изучением вселенной. Судя по диалогам в ролике, одной из важных задач пользователя будет поиск данных о неких загадочных артефактах.

В Starfield реализовано много разных персонажей и фракций. К последним можно присоединяться, что, вероятнее всего, повлияет на отношения с героями и определенные задания.

Еще один важный пласт игры — это полеты. Пользователи вольны строить собственный корабль: выбирать общий дизайн, модули, вооружение, покраску и прочее. А затем на боевом судне можно летать между планетами. Космические сражения тоже присутствуют, правда, выглядят они аркадно.

Другие подробности Starfield из свежей демонстрации

Игра отметится тысячей планет, правда, не все они будут интересными. Зато общий масштаб обязательно впечатлит пользователей.

На планетах можно строить форпосты, а потом назначать людей, которые будут обслуживать базу.

Ресурсы добываются в реальном времени, например, чтобы получить руду, придется сверлить лазером жилу.

В корабельных сражениях важная роль отводится двигателю и щитам.

На старте прохождения можно выбрать три умения и столько же уникальных особенностей с положительными и отрицательными эффектами.

Навыки прокачиваются с помощью выполнения специальных испытаний.

Посадка на поверхность планет и взлет в космос происходят в реальном времени, как в No Man's Sky.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году, так как проект перенесли.

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