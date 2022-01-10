Bethesda осталось только отполировать RPG и все проверить.

Судя по новой инсайдерской информации, космическая ролевая игра Starfield обойдется без переносов. Надежный информатор сообщил, что создание проекта практически завершилось. Теперь Bethesda Game Studios нужно лишь отполировать RPG и проверить работоспособность всех систем.

Читайте такжеКот в космосе и красивые корабли: вышел новый ролик про экшен-RPG Starfield от создателей SkyrimСведениями поделился инсайдер под псевдонимом Skullzi. Ранее он публиковал скриншоты из альфа-версии проекта, так что инсайдер точно имеет источники среди разработчиков или тестировщиков. На своем аккаунте в Twitter Skullzi выложил дальнейший план действий Bethesda. Студия будет полировать главные источники звуков и света, реагировать на полученные отзывы, определять и перепроверять системные возможности.

Разработчики также займутся оптимизацией и тестированием Starfield на целевых платформах. А если у команды останется время, то она проведет еще один раунд полировки. В Сети уже успели пошутить насчет ответственного подхода Bethesda. Пользователи говорят, что Starfield может стать первой игрой студии без багов.

Подробнее про Starfield

Исследование космических просторов — одно из главных занятий в проекте. По словам разработчиков, на изучаемых планетах пользователи смогут заниматься множеством "забавных вещей".

Показанные в игре технологии будут похожи на современные, так как разработчики не хотели сильно углубляться в футуризм.

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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