Sea of Thieves / фото Rare
Студия Rare анонсировала кроссовер между своим пиратским кооперативным экшеном Sea of Thieves и ролевым шутером Borderlands.
В Sea of Thieves стартовало событие под названием Making Mayhem. В нем игроки будут выполнять задания, и получать в награду облик для своего корабля в стиле Borderlands. Ивент продлится до 7 сентября, сообщили разработчики на фестивале Gamescom 2021.
Sea of Thieves – коротко об игре
- Sea of Thieves – это кооперативная многопользовательская игра от студии Rare, созданная в жанре приключенческого экшена с пиратской тематикой. Здесь пользователям нужно объединяться в команды и путешествовать на парусных кораблях в поисках сокровищ и приключений. В игре также можно сражаться с другими командами и выполнять разнообразные задания.
- Особенностью Sea of Thieves является взаимодействие в команде, где каждый выполняет свою роль – кто-то управляет кораблем, кто-то работает дозорным, а кто-то отвечает за пушки.
- Игра вышла в марте 2018 года на Xbox One и Windows 10. С момента релиза в нее сыграло свыше 15 миллионов человек.