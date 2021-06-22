Игроков ждет пять новых заданий с приключениями знаменитых пиратов.

В кооперативном экшене Sea of Thieves стартовал третий сезон под названием A Pirate's Life. Вместе с ним в игре появились Джек Воробей, Дейви Джонс и другие персонажи знаменитой франшизы "Пираты Карибского моря".

Трейлер Sea of Thieves: A Pirate's Life

Согласно сюжету третьего сезона, Джек Воробей на "Черной жемчужине" отправился на поиски легендарного "Моря воров", где пираты могут жить свободно и вечно. За ним также отправляется капитан "Летучего голландца" Дейви Джонс и другие игроки.

Сюжетное дополнение третьего сезона с пятью заданиями, а также новые локации и враги достанутся владельцам игры бесплатно. Кроме того, в A Pirate's Life будет 100 уровней с разнообразными наградами – от новых скинов для оружия до украшений для корабля.

Подробней про Sea of Thieves

Sea of Thieves – это кооперативная многопользовательская игра от студии Rare, созданная в жанре приключенческого экшена с пиратской тематикой. Здесь пользователям нужно объединяться в команды и путешествовать на парусных кораблях в поисках сокровищ и приключений. В игре также можно сражаться с другими командами и выполнять разнообразные задания.

Особенностью Sea of Thieves является взаимодействие в команде, где каждый выполняет свою роль – кто-то управляет кораблем, кто-то работает дозорным, а кто-то отвечает за пушки.

Игра вышла в марте 2018 года на Xbox One и Windows 10. С момента релиза в нее сыграло свыше 15 миллионов человек.

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Автор: Сергей Коршунов