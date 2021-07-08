Студия просто пыталась напомнить о предыдущем патче и о том, что игра доступна на всех платформах, включая PlayStation.

Сегодня пользователи Instagram заметили рекламные ролики Cyberpunk 2077, в которых сообщалось о "крупнейшем обновлении" для игры. Однако студия CD Projekt RED опроверглf эту информацию.

Разработчики объяснили, что это была короткая маркетинговая кампания, рассказывающая о предыдущем обновлении – патче 1.2, передает издание Eurogamer.

"Это была короткая маркетинговая кампания, призванная напомнить вам об обновлении 1.2 и о том, что Cyberpunk 2077 доступен в цифровых магазинах для игроков на ПК, Xbox и PlayStation. Информация о любых будущих обновлениях будет публиковаться в надлежащее время по нашим официальным каналам", – сообщили в CDPR.

Напомним, что 21 июня Cyberpunk 2077 вернули в PS Store. Несмотря на различные патчи и хотфиксы, в цифровом магазине PlayStation можно увидеть предупреждение о том, что на базовой PS4 все еще наблюдаются проблемы с производительностью. Sony Interactive Entertainment рекомендует запускать игру только на PS4 Pro и PS5.

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Автор: Сергей Коршунов