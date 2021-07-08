Разработчики еще не презентовали патч, но уже запустили его рекламу в соцсетях.

Сегодня в Instagram преждевременно появилась реклама Cyberpunk 2077, в которой CD Projekt анонсирует "крупнейшее обновление" для игры.

Официально студия еще не презентовала апдейт, а о соответствующем видео рассказали пользователи Твиттера.

Ожидается, что анонс патча состоится на фестивале WitcherCon, который пройдет с 9 по 10 июля. Его CD Projekt устраивает совместно с Netflix. Онлайн-мероприятие в основном посвятят франшизе "Ведьмак" – как сериале, так и игре.

Один из пользователей также нашел предстоящий патч Cyberpunk 2077 в базе Steam. Добавят ли разработчики в игру новый контент или это будет очередное дополнение для исправления багов – неизвестно.

Напомним, что продажи игры заметно выросли после того, как Sony вернула Cyberpunk в магазин PS Store на консолях PlayStation – спустя полгода после снятия с продаж.

Cyberpunk 2077 – причины снятия с продаж в PS Store

18 декабря 2020 года, спустя 8 дней после релиза, Cyberpunk 2077 был снят с продаж в PS Store из-за многочисленных жалоб пользователей на техническое состояние игры.

Скандал разыгрался потому, что до релиза разработчики из CD Projekt утверждали: "на консолях игра работает на удивление хорошо". Однако багов, вылетов и прочих неприятностей у Cyberpunk 2077 на консолях оказалось столько, что игроки начали требовать возврат средств.

В CDPR ответили, что все недовольные игроки могут вернуть деньги. Но разработчики не согласовали свое решение с Sony, которая владеет цифровым магазином PS Store – одной из крупнейших платформ.

В разгар запуска PS5, предупреждая нарастающий скандал, Sony заявила, что "заботится о том, чтобы ее клиенты были довольны своим игровым опытом", убрала CP2077 из магазина и создала отдельную страницу, где все желающие могли вернуть деньги за Cyberpunk.

Аналитики назвали этот случай "беспрецедентным", подчеркнув, что ранее из-за похожих проблем игры с продаж обычно отзывали сами издатели, а не платформодержатель.

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Автор: Сергей Коршунов