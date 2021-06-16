В Sony поспешили предупредить, что проблемы с производительностью игры на базовой PS4 и PS4 Slim останутся.

Через неделю, 21 июня, ролевой экшен Cyberpunk 2077 вернется в PS Store – спустя полгода после снятия игры с продаж на консолях PlayStation.

Как передает издание Eurogamer, об этом сообщили разработчики и студии CD Projekt RED.

Однако компания Sony поспешила предупредить, что несмотря на многочисленные патчи, проблемы с производительностью игры на базовой PS4 и PS4 Slim останутся. Японский платформодержатель рекомендует играть в Cyberpunk 2077 только на PS4 Pro или PlayStation 5.

"И хоть CD Projekt RED продолжает улучшать стабильность на всех платформах, пользователи по-прежнему будут испытывать проблемы с производительностью в версии Cyberpunk 2077 для PS4. SIE рекомендует играть в эту игру на PS4 Pro или PS5, чтобы получить максимум удовольствия от игры", – заявили в Sony Interactive Entertainment.

Ранее пользователи заметили, что в PS Store появилась страница Cyberpunk 2077. Игру уже можно добавить в список желаемого, но купить еще нельзя.

Кроме того, до 18 июня все желающие могут получить назад деньги за Cyberpink 2077 в PlayStation Store – независимо от того, сколько часов они провели в игре. После 18-го Sony удалит эту форму, и тогда вернуть средства за игру можно будет только в соответствии стандартным правилам рефанада – через техподдержку компании.

Почему Cyberpunk 2077 удаляли из PS Store

18 декабря 2020 года – спустя 8 дней после релиза Cyberpunk 2077 компания Sony удалила игру из магазина PS Store из-за многочисленных жалоб пользователей на ее техническое состояние.

Скандал разыгрался потому, что до релиза разработчики из CD Projekt уверяли: "на консолях игра работает на удивление хорошо". Однако багов, вылетов и прочих неприятностей у Cyberpunk 2077 на консолях оказалось столько, что игроки начали требовать возврат средств. В CDPR ответили, что все недовольные игроки могут вернуть деньги. Но разработчики не согласовали свое решение с Sony, которая владеет цифровым магазином PS Store – одной из крупнейших платформ.

Предупреждая нарастающий скандал, Sony заявила, что "заботится о том, чтобы ее клиенты были довольны своим игровым опытом", убрала CP2077 из магазина и создала отдельную страницу, где все желающие могли вернуть деньги за Cyberpunk.

Аналитики назвали этот случай "беспрецедентным", подчеркнув, что ранее из-за похожих проблем игры с продаж обычно отзывали сами издатели, а не платформодержатель.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов