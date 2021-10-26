Еще можно увидеть путешествие по миру, пополнение припасов и так далее.

Разработчики из Red Hook Studios совместно с журналистами GameInformer поделились 25-минутной геймплейной демонстрацией Darkest Dungeon II. Это мрачная ролевая игра с элементами "рогалика". Первая часть серии стала инди-хитом, а вторая выйдет завтра, 27 октября, в раннем доступе Epic Games Store.

На видео показывается путешествие по миру на дилижансе. В первой части у пользователей была своя база, куда они возвращались после каждой вылазки. Сиквел отошел от этой концепции и предложит исследовать разные локации. По пути игроки смогут находить предметы и участвовать в случайных событиях, например, выручить жителей деревни из беды. При поездках на дилижансе важно следить за огнем в лампе. Он не должен потухнуть, а иначе это отрицательно повлияет на персонажей.

В ролике также показаны сражения в Darkest Dungeon II. Базовая концепция боев во второй части не изменилась: персонажи по-прежнему стают в строй один за другим и атакуют по очереди. Классы перекочевали из оригинала, однако разработчики уже пообещали добавить новые. У каждого героя есть свои навыки, которые можно применять на конкретной позиции. Способности сочетаются между собой на манер первой Darkest Dungeon. В конце демонстрации показана битва с боссом. Он напоминает жуткую смесь изуродованного младенца и щупалец.

Другие подробности Darkest Dungeon II

Главная цель в игре — предотвратить надвигающийся апокалипсис.

Ориентироваться на локациях поможет карта. На ней также обозначено, насколько опасна территория, по которой путешествует пользователь.

У персонажей, как и раньше, накапливается стресс. А если герои умирают, то это навсегда.

Автор: Назар Степорук