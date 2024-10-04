Gothic Remake обещает быть не просто переизданием, а глубоко переработанной игрой, которая уважает наследие оригинала.

На прошедшем этим летом Gamescom 2024 студия Alkimia Interactive представила геймплей многострадальной обновлённой версии культовой ролевой игры Gothic.

В интервью для издания Wccftech разработчики раскрыли некоторые подробности игрового процесса ремейка. Alkimia Interactive подчеркнула важность сохранения духа оригинала, одновременно расширяя и углубляя игровой опыт современными механиками.

Открытый мир и препятствия

Мир Gothic Remake будет полностью доступен для исследования с самого начала. Однако некоторые области будут защищены сильными врагами или требовать особых навыков для прохождения. Например, чтобы преодолеть закрытые ворота, игрок может найти заклинание трансформации и превратиться в жука, после чего пролезть через узкие туннели.

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Крафт и улучшение оружия

В ремейке игроки смогут создавать и улучшать снаряжение, находя новые рецепты и материалы. Кузнечное дело станет более глубокой системой, позволяющей создавать мощное и эстетически привлекательное оружие, что добавит стратегии в развитие персонажа.

Свобода в выполнении заданий

Большинство квестов можно выполнять в любом порядке, и выбор игрока будет влиять на развитие основной сюжетной линии. Игроки смогут выбирать свой путь и видеть последствия своих решений в мире игры. В качестве примера разработчик привёл Болотный лагерь из оригинальной игры, где после смерти гуру Ю'Бериона в ходе одного из заданий, для игрока пропадал какой-либо смысл возвращаться в лагерь, ведь никакого контента там больше не было, а послушники гуру как будто и вовсе не замечали смерти жреца. Alkimia Interactive хочет исправить это в ремейке и расширить игровые локации, наполнив их энд-гейм контентом.

Продолжительность и уровень сложности

Разработчики планируют увеличить продолжительность игры до примерно 30 часов за счёт расширения средних и поздних глав, добавления новых заданий и вариантов прохождения. В оригинальной игре продолжительность составляла около 20 часов, и поздние главы были более прямолинейными. Максимальный уровень персонажа будет ограничен 50, что позволит глубже развивать навыки и способности героя.

Технологические особенности

Gothic Remake разрабатывается на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и Nanite. В сравнении с оригиналом, графика и анимации будут значительно улучшены, включая поддержку трассировки лучей и различные режимы производительности на консолях. Разработчики также планируют внедрить технологии от NVIDIA и AMD для повышения производительности на ПК.

Настройка камеры и интерфейса

После обратной связи от сообщества, команда добавит опции для настройки позиции камеры, игроки смогут выбирать между центральным и боковым расположением. В оригинальной игре таких настроек не было, и камера была фиксирована за персонажем. Элементы интерфейса, такие как полоски здоровья и маны, будут появляться только при обнажении оружия, что повышает уровень погружения и убирает лишние элементы с экрана.

Развитие гильдий и взаимодействие с NPC

Gothic Remake предложит больше квестов, связанных с гильдиями, углубит их историю и мотивы. Реакции NPC будут более разнообразными и будут зависеть от действий игрока, прогресса в сюжете и недавних событий в мире. В оригинале взаимодействие с NPC было менее динамичным, и их реакции не всегда отражали поступки игрока.

Система навыков и обучение

Система навыков останется верна оригиналу: обучение происходит через учителей в мире игры, без использования деревьев навыков. Однако будут добавлены новые скиллы, такие как свободное лазание и длительное погружение под воду, расширяющие возможности исследования. В оригинальной игре таких возможностей не было, что ограничивало способы взаимодействия с окружающим миром.

Боевая система и реализм

Главный герой в начале игры будет неопытным бойцом с медленными и неуклюжими движениями, что отражает его неопытность. В оригинале боевые механики были менее проработаны, и прогресс персонажа не так явно отражался в его способностях. Теперь обучение у наставников будет не только повышать характеристики, но и менять анимации и скорость ударов, делая бой более реалистичным.

Погружение и взаимодействие с миром

Разработчики уделяют большое внимание деталям, повышающим уровень погружения. Теперь количество оставшихся стрел можно определить, взглянув на колчан, а не через интерфейс. Система готовки улучшена: можно жарить несколько кусков мяса одновременно и готовить сложные блюда по рецептам, которые можно продать или использовать для восстановления здоровья. В оригинальной игре такие аспекты были упрощены и не имели значительного влияния на геймплей.

Новые области и контент

Многие локации в ремейке являются логическим продолжением мест из оригинала. Если раньше игрок сталкивался с заблокированными путями и не мог исследовать их, то теперь эти области открыты и наполнены новым контентом. Это расширяет мир игры и предоставляет больше возможностей для исследования.

Официальной даты выхода Gothic Remake пока нет, но считается, что игра может выйти в первой половине 2025 года. Однако эти планы могут измениться в зависимости от процесса разработки.

Про Gothic Remake

Gothic Remake разрабатывается испанской студией Alkimia Interactive, которая является частью компании THQ Nordic. Проект был запущен в разработку после положительного отклика на играбельный тизер, выпущеный в 2019 году в Steam.

Напомним, что Silent Hill 2 Remake получил релизный трейлер. В нём Джеймс Сандерленд исследует глубины Сайлент Хилла под музыку Акиры Ямаоки. Релиз игры запланирован на 8 октября.

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