Когда состоится релиз ремейка, все еще неизвестно. Скорее всего, стоит ориентироваться на первую половину 2025 года.

Как известно, в разработке уже довольно длительное время находится ремейк культовой RPG Gothic, которая вышла более 20 лет назад. Посетители выставки Gamescom 2024 получили возможность лично попробовать свежую демоверсию ремейка и публикуют видео с прохождением.

Например, блогер HandOfUncut выложил на YouTube целый час геймплея. В нем можно изучить разные элементы игры: интерфейс, инвентарь, диалоги с NPC, охота на живность с луком и сражения.

Ожидается, что ремейк не только осовременят с учетом текущих тенденций, но и добавят в него новый контент, исправят сюжетные недочеты и заполнят пустоты, а также увеличит игровой мир. Боевая система тоже будет изменена – она будет более современной и гибкой. В целом, ремейк должен удовлетворить как старых фанатов, так и привлечь новых геймеров.

Основная концепция игры осталась неизменной: мы исследуем открытый мир, сражаемся с людьми и чудовищами, выполняем задания для представителей трёх лагерей и прокачиваемся. Вы – Безымянный, на первый взгляд обычный преступник, которому предначертана великая судьба.

Дата релиза ремейка Gothic все еще неизвестна. Скорее всего, в этом году ее ждать не стоит. Несмотря на отсутствие даты выхода, для игры уже доступна коллекционка.

Геймплей Готики ремейк

Похоже, что 2025-й будет годом RPG. К релизу в следующем году уже подтверждены как минимум Kingdom Come: Deliverance 2, Avowed, Monster Hunter Wilds, новый Fable Pokémon Legends и Expedition 33: Clair Obscur. Ну и не забываем про ремейк Gothic.

А меж тем в Steam изменился лидер среди самых ожидаемых игр. На первое место вырвался долгострой Hollow Knight: Silksong, у которого нет даже приблизительной даты выхода. Украинский шутер STALKER 2 попал в топ-5.

Вас также могут заинтересовать новости: