Игра выйдет в первой половине 2024 года.

Frostpunk 2 анонсировали еще летом 2021 года. Однако 11 bit studios с тех пор неохотно делилась информацией. Даже последний трейлер был малоинформативным и раскрывал лишь общее настроение проекта и основную суть. Зато недавно стало известно, что игре осталось недолго томиться под покровом тайны. Разработчики опубликовали дорожную карту своих планов, в которой раскрыли сроки геймплейной презентации и релиза.

Первыми Frostpunk 2 увидят журналисты за закрытыми дверями на выставке gamescom. Мероприятие пройдет с 23 по 27 августа. В сентябре проект покажут прессе в США и примерно тогда же состоится дебютная публичная демонстрация геймплея.

На текущий момент все запланированные игровые возможности добавлены во Frostpunk 2. 11 bit studios сосредоточилась на расширенных тестированиях, чтобы обнаружить ошибки и потенциальные недочеты. Релиз проекта состоится в первой половине 2024 года, но точную дату разработчики пока назвать не готовы.

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Подробнее о Frostpunk 2

Это градостроительный симулятор с элементами стратегии. Основная задача в игре — выжить в условиях экстремального мороза.

События сиквела разворачиваются спустя 30 лет после истории первой части. Люди частично обуздали холод, но эпоха угля ушла, а на замену пришла нефть. Это не нравится определенным слоям общества.

Разработчики пообещали реализовать новые моральные решения и социальные конфликты, которые могут привести к разрушению города.

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