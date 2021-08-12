В честь анонса с 12 по 16 августа все желающие смогут опробовать оригинальную игру Frostpunk в сервисе Steam совершенно бесплатно.

Польская студия 11 bit анонсировала игру Frostpunk 2, сиквел нашумевшего и отмеченного номинацией на премию BAFTA градостроительного симулятора социального выживания.

В честь анонса с 12 по 16 августа все желающие смогут опробовать оригинальную игру Frostpunk в сервисе Steam бесплатно.

Трейлер Frostpunk 2

Во второй части Frostpunk игрокам снова предстоит примерить на себя роль лидера голодного до ресурсов мегаполиса, где расширение и поиск новых источников энергии – неизбежная реальность. Открытие месторождений нефти после эпохи угля станет новым спасением того, что осталось от человечества. Однако перемены даются нелегко, и не все в новом многослойном обществе оценят это новое направление, сообщают разработчики.

Над проектом работает команда из 70 человек. Разработчики планируют сделать сиквел более масштабным.

"Игроки могут рассчитывать на более широкий ассортимент возможностей, больший уровень свободы строить общество и город так, как считают нужным, и, конечно, на необходимость пожинать плоды свои решений. Frostpunk 2 опирается на те же конфликты, что и его предшественник: выживание против человеческих ценностей, жизнь против арктического мороза. Но, самое главное, в нем добавится новый уровень осмысления, отраженный во многих аспектах игры – будь то политика, общество или технический прогресс – конфликт между людьми и их собственной природой", – говорит руководитель проекта Frostpunk 2 Якоб Стокальски.

Frostpunk 2 еще не получил дату релиза, однако у сивела уже есть страница в Steam.

Подробней про Frostpunk

Frostpunk – это смесь градостроительного симулятора с симулятором выживания. Действия разворачиваются в конце XIX века. В следствие извержения вулканов на Земле наступает серьезное похолодание. Многие выжившие ищут спасение в Арктике, где пытаются построить свое поселение под названием Нью-Лондон.

Frostpunk выпустили на ПК в 2018 году. Критики и пользователи тепло встретили игру. На агрегаторе Metacritic у нее 84 балла от профильных СМИ и 8,4 балла от игроков.

Автор: Сергей Коршунов