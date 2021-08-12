Frostpunk 2 еще не получил дату релиза / фото 11 bit studios

Польская студия 11 bit анонсировала игру Frostpunk 2, сиквел нашумевшего и отмеченного номинацией на премию BAFTA градостроительного симулятора социального выживания.

В честь анонса с 12 по 16 августа все желающие смогут опробовать оригинальную игру Frostpunk в сервисе Steam бесплатно.

Трейлер  Frostpunk 2

Во второй части Frostpunk игрокам снова предстоит примерить на себя роль лидера голодного до ресурсов мегаполиса, где расширение и поиск новых источников энергии – неизбежная реальность. Открытие месторождений нефти после эпохи угля станет новым спасением того, что осталось от человечества. Однако перемены даются нелегко, и не все в новом многослойном обществе оценят это новое направление, сообщают разработчики.

Кадр из Frostpunk 2 / фото 11 bit studios

Над проектом работает команда из 70 человек. Разработчики планируют сделать сиквел более масштабным.

"Игроки могут рассчитывать на более широкий ассортимент возможностей, больший уровень свободы строить общество и город так, как считают нужным, и, конечно, на необходимость пожинать плоды свои решений. Frostpunk 2 опирается на те же конфликты, что и его предшественник: выживание против человеческих ценностей, жизнь против арктического мороза. Но, самое главное, в нем добавится новый уровень осмысления, отраженный во многих аспектах игры – будь то политика, общество или технический прогресс – конфликт между людьми и их собственной природой", – говорит руководитель проекта Frostpunk 2 Якоб Стокальски.

Frostpunk 2 еще не получил дату релиза, однако у сивела уже есть страница в Steam.

Подробней про Frostpunk

  • Frostpunk – это смесь градостроительного симулятора с симулятором выживания. Действия разворачиваются в конце XIX века. В следствие извержения вулканов на Земле наступает серьезное похолодание. Многие выжившие ищут спасение в Арктике, где пытаются построить свое поселение под названием Нью-Лондон.
  • Frostpunk выпустили на ПК в 2018 году. Критики и пользователи тепло встретили игру. На агрегаторе Metacritic у нее 84 балла от профильных СМИ и 8,4 балла от игроков.

Автор: Сергей Коршунов