Сейчас у FromSoftware в разработке сразу 2 мультиплеерных проекта.

FromSoftware представила новую игру - The Duskbloods, мультиплеерный PvPvE-эксклюзив для Nintendo Switch 2. Несмотря на смену формата, студия не собирается отказываться от своего фирменного стиля одиночных RPG.

По словам геймдиректора Хидетаки Миядзаки, идея проекта возникла ещё на стадии разработки оригинальной версии для первого Switch, но позже Nintendo предложила сделать The Duskbloods частью линейки игр для Switch 2: "Меня всегда привлекал жанр PvPvE,объясняет Миядзаки. Он даёт простор для креатива и позволяет использовать наш опыт в создании сложных сражений с противниками".

Тем не менее, он подчеркнул, что FromSoftware не собирается отказываться от одиночных игр. В частности, на Switch 2 выйдет Elden Ring, и студия продолжит развивать этот вектор.

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В The Duskbloods будет более десятка игровых персонажей, которых можно настраивать под себя. Также в трейлере можно заметить странное крысиное существо, как оказалось, это местный аналог Хранительницы огня из Dark Souls. Оно будет находиться в хабе и помогать игроку советами: "Мы постарались сделать что-то по-настоящему милое в духе Nintendo. Хотя, признаться, этот персонаж - старый дедушка".

Релиз The Duskbloods запланирован на 2026 год.

Ранее Миядзаки поделился первыми подробностями о The Duskbloods. Помимо создания PvPvE-игры, разработчики постарались привнести в The Duskbloods множество свежих и интересных идей.

Помимо этого проекта, FromSoftware готовится к релизу мультиплеерного спин-оффа Elden Ring - Elden Ring: Nightreign. В разработке этой игры Миядзаки участия не принимал.

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