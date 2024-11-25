При этом в 2022 году Larian понесла убытки на более чем 200 тысяч долларов.

Немногие игры произвели такой фурор как Baldur's Gate 3, и цифры говорят сами за себя.

В 2023 году студия Larian заработала почти 450 миллионов долларов выручки, а прибыль до налогообложения взлетела до 261 миллиона долларов.

Это резкий поворот по сравнению с 2022 годом, когда компания понесла убытки в размере 224 тысяч долларов при скромной выручке в 24 миллиона долларов.

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Хотя Larian не раскрывает точные данные по продажам, они намекнули, что Baldur's Gate 3 "значительно" превысила отметку в 10 миллионов проданных копий.

Тем временем Hasbro, компания, владеющая правами на Dungeons and Dragons, отчиталась о более чем 90 миллионах долларов прибыли благодаря успеху игры.

Дополняя радостные новости, в ноябре директор по продажам Larian Майкл Доус упомянул, что активность игроков в 2024 году даже превысила уровень 2023 года, во многом благодаря бурно развивающемуся сообществу моддеров.

Ранее Майкл Доус рассказывал, что в Ватикане купили две копии Baldur's Gate 3. Он надеется, что это просто Папа Римский захотел побегать по миру DnD.

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