Немногие игры произвели такой фурор как Baldur's Gate 3, и цифры говорят сами за себя.
В 2023 году студия Larian заработала почти 450 миллионов долларов выручки, а прибыль до налогообложения взлетела до 261 миллиона долларов.
Это резкий поворот по сравнению с 2022 годом, когда компания понесла убытки в размере 224 тысяч долларов при скромной выручке в 24 миллиона долларов.
Хотя Larian не раскрывает точные данные по продажам, они намекнули, что Baldur's Gate 3 "значительно" превысила отметку в 10 миллионов проданных копий.
Тем временем Hasbro, компания, владеющая правами на Dungeons and Dragons, отчиталась о более чем 90 миллионах долларов прибыли благодаря успеху игры.
Дополняя радостные новости, в ноябре директор по продажам Larian Майкл Доус упомянул, что активность игроков в 2024 году даже превысила уровень 2023 года, во многом благодаря бурно развивающемуся сообществу моддеров.
Ранее Майкл Доус рассказывал, что в Ватикане купили две копии Baldur's Gate 3. Он надеется, что это просто Папа Римский захотел побегать по миру DnD.