Директору по продажам Baldur’s Gate 3 интересно посмотреть на список модов Папы Римского.

Сейчас в Ватикане есть два компьютера с установленной Baldur’s Gate 3. Такой информацией поделился директор по продажам Larian Studios.

Майкл Доус написал у себя в Twitter, что Larian продала две копии Baldur’s Gate 3 в Ватикане, ещё один ватиканский игрок добавил игру в список желаемого.

Хотелось бы думать, что это просто Папа, который ждет свободной минуты.

В Ватикане проживает около 764 человек, больше 100 из которых - это охрана Папы Римского.

Видео дня

Майклу Доусу также очень хотелось бы посмотреть на список модов, которые установили себе игроки из Ватикана: "Держу пари, они просто ужасны.", написал Доус.

Под постом в Twitter пользователи шутят, что хотели бы знать, заключил ли хоть один из игроков сделку с демоном Рафаилом. Ведь мир Baldur’s Gate 3 охотно заигрывает с темами сатанизма, оккультизма, и прочими вещами, не слишком приятными христианской церкви.

Ранее мы рассказывали, что блогер смог пройти Baldur’s Gate 3 полностью от первого лица. Эксперимент оказался таким впечатляющим, что даже Свен Винке, директор Larian, захотел пройти игру таким же способом.

Вас также могут заинтересовать новости: