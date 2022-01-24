Полноценное производство еще даже не началось.

Скудный анонс The Elder Scrolls VI и мизерное количество информации об игре давали понять, что она выйдет очень нескоро. И недавно поступившие сведения это подтверждают. Пользователи заметили на LinkedIn-странице сотрудницы HR-отдела Bethesda Game Studios Фанни Мансет упоминание о стадии разработке TES VI. Как оказалось, полноценное производство еще не началось.

Девушка написала в своем резюме: "Bethesda Game Studios устанавливает стандарты для игр с открытым миром. В настоящее время идет полноценное создание Starfield, первой новой вселенной за прошедшие 25 лет, и предпроизводство долгожданной The Elder Scrolls VI".

Читайте такжеСтудия Bethesda стремится сделать The Elder Scrolls VI "игрой десятилетия" и превзойти SkyrimПоследнее предложение дает понять примерный статус разработки TES VI. Сейчас Bethesda создает общий концепт, продумывает основные идеи, пишет сценарий и обсуждает механики, которые станут фундаментом продолжения Skyrim. То есть The Elder Scrolls VI находится на подготовительном этапе, а к полновесному производству студия еще не приступила. Но это в целом ожидаемо: Тодд Говард, директор Bethesda Game Studios, давно говорил, что сначала должна выйти Starfield, и только потом все силы будут переброшены на TES VI.

Что известно о The Elder Scrolls VI

Шестую часть серии анонсировали на Е3 2018 туманным тизером. В нем показывалась неизвестная локация и город вдали.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в конце июня заявил, что игра находится на стадии проектирования.

Согласно многочисленным слухам, действия The Elder Scrolls VI разворачиваются в двух провинциях Тамриэля — Хаммерфелле и Хай Роке.

Дата релиза игры пока неизвестна. Но если опираться на производственный цикл Bethesda, то она появится лишь в 2025-м, а то и 2026 году.

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