Получить эти элементы снаряжения действительно тяжело.

Помимо прокачки, основная цель в Diablo IV — это поиск легендарных предметов, которые смогут усилить персонажа и подчеркнуть избранный стиль игры. Среди них есть особо редкие элементы снаряжения, выпадающие с минимальным шансом. Однако с момента релиза экшен-RPG прошло лишь чуть более трех недель, и пользователи еще не успели разобраться, какое оружие и экипировку добыть сложнее всего. Чтобы игроки долго не мучились, об этих предметах рассказал разработчик из Blizzard Entertainment.

Информацией поделился ведущий дизайнер классов в Diablo IV Адам Джексон на личном аккаунте в Twitter. Он опубликовал изображения самых редких элементов снаряжения в свежей экшен-RPG. Сюда относятся два меча, включая один двуручный, столько же шлемов, амулет и кольцо.

Каждый предмет обладает уникальными характеристиками. Например, "Арлекиновый герб" снижает входящий урон, а "Прародитель" значительно повышает шанс критического урона. Отдельно Джексон рассказал, как добыть все упомянутые предметы.

Видео дня

Особых действий для этого совершать не придется. Нужно убивать врагов 85 уровня и выше, с которых падают и стандартные легендарные предметы. Но шанс получения шести указанных элементов снаряжения очень низкий. Именно поэтому для их получения понадобится устранить не одну сотню противников. А в будущим количество столь редких вещей может увеличиться, на что намекнул Джексон.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: