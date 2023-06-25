Ребенку хватило нескольких минут, чтобы отправить персонажа в небытие.

После выхода Diablo IV начали все чаще появляться истории о том, как люди теряли своих персонажей в режиме хардкор, где действует перманентная смерть. Например, один стример 173 часа прокачивал героя, который погиб из-за бага. А недавно не менее грустным рассказом отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом Nok17. Он лишился персонажа, так как недоглядел за 4-летним сыном.

Игрок развлекался в Diablo IV, но решил сделать перерыв. Nok17 отправился на кухню, чтобы приготовить тако, а в это время до ПК добрался 4-летний ребенок. Пока отец отсутствовал, он начал нажимать разные клавиши, и в результате герой погиб.

Что именно стало причиной смерти, неизвестно. Персонаж Nok17 находился в безопасной зоне на территории города. Когда отец вернулся, то увидел на экране лишь сообщение о гибели и удалении персонажа из Diablo IV. Игрок потратил на него немало времени: он прокачался до 80 уровня, а значит накопил более 200 миллионов единиц опыта.

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Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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