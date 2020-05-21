Nioh 2 отдают со скидкой в PS Store

Стандартную версию игры можно приобрести за 1499 грн.

Игра Nioh 2 стала предложением недели в PlayStation Store.

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До 28 мая в магазине стандартную версию игры можно приобрести за 1499 грн, а Nioh 2 Digital Deluxe Edition - за 1999 грн.

Nioh 2 - игра в жанре Action/RPG, разработанная японской студией Team Ninja и издаваемая компаниями Koei Tecmo и Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4. Выход игры состоялся 13 марта 2020 года.

Действие Nioh 2 происходит в 1555 году. Земли Японии заполонили твари и духи, и над страной нависла ужасная угроза. Игроку нужно взять на себя роль одинокого наемника, который использует сверхъестественные способности в бою с врагами.

Напомним, в PlayStation Store стартовала распродажа расширенных изданий игр и сезонных пропусков "Больше впечатлений". По сниженной цене в магазине можно приобрести почти 200 товаров.