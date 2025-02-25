Но в студии опечалены судьбой команд, которым пришлось закрыться из-за действий издателя.

Глава Quantic Dream Гийом де Фондомье прокомментировал недавние события вокруг издателя NetEase, отметив, что студия не пострадала от сокращений и продолжает работу в обычном режиме.

У себя в LinkedIn он выразил сожаление по поводу увольнений в других подразделениях издателя, но заверил, что Quantic Dream движется вперёд на полной скорости:

"Дэвид Кейдж и я хотели бы выразить благодарность поклонникам и друзьям, которые обратились к нам в последние дни по поводу QUANTIC DREAM. Мы хотим заверить всех, что наши студии в Париже и Монреале не пострадали. Мы продолжаем развивать наши проекты в полном темпе".

При этом 2024 год стал для студии рекордным по доходам. Особенно хорошо показал себя Detroit: Become Human, за год продано ещё 2 миллиона копий, а общий тираж достиг впечатляющих 11 миллионов.

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Сейчас Quantic Dream работает над Star Wars Eclipse. Однако несмотря на слухи о сложностях в разработке, студия не делится новыми подробностями о проекте.

Ранее мы рассказывали, что студия Rebel Wolves, которая сейчас работает над RPG про вампиров The Blood of Dawnwalker, тоже успокоила фанатов в ситуации с NetEase. Производство игры полностью профинансировано, а сама разработка идёт полным ходом.

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