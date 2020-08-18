Игрокам подарят культовый шутер Quake III Arena

Скачать игру бесплатно можно будет до 21 августа.

Компания Bethesda раздаст бесплатно игрокам культовый многопользовательский шутер Quake III Arena. Такую акцию издатель устроил в честь успешно проведенной кампании по сбору средств на онлайн-фестивале QuakeCon 2020.

Как сообщает портал PC Gamer, раздача закончится 21 августа в 19:00 по киевскому времени.

Перед началом фестиваля QuakeCon 2020 издатель обещал подарить игрокам первую часть шутера Quake. Тогда же компания запустила сбор средств на благотворительность и заявила, что если сумма пожертвований достигнет $10 тысяч, то пользователям раздадут бесплатно еще Quake II.

По окончании QuakeCon было собрано $20 тысяч, и Bethesda устроила раздачу трех частей шутера Quake. Однако игроки продолжили вносить пожертвования и теперь сумма составила $30,6 тысяч.

Поэтому издатель принял решение подарить игрокам Quake III Arena. Его можно скачать бесплатно через лаунчер Bethesda.net.

Что такое Quake III Arena

Quake III Arena – это легендарный шутер от первого лица, ориентированный на многопользовательский режим. Игра вышла в 1999 году, и как предыдущие части шутера, получила широкую популярность в киберспорте.

Напомним, фестиваль QuakeCon 2020 прошел с 7 по 9 августа. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие было организовано в онлайн-формате. В рамках ивента посетители могли получить множество других бонусов, в том числе специальный скин, значок и жетон для Doom Ethernal, а также особые награды для The Elder Scrolls Online.

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Автор: Сергей Коршунов