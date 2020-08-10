Игрокам подарят три части культового шутера Quake

Скачать игры бесплатно можно будет в лаунчере Bethesda.

Компания Bethesda раздаст бесплатно игрокам три части легендарного шутера Quake. Такую акцию издатель устроил в честь успешно проведенной кампании по сбору средств на онлайн-фестивале QuakeCon 2020.

Как сообщила Bethesda в Twitter, на фестивале в рамках благотворительной кампании было собрано свыше $20 тысяч.

"Вы сделали это! Благодаря вам мы собрали $20 тысяч пожертвований на благотворительность! Quake III теперь будет бесплатным в лаунчере Bethesda.net после завершения фестиваля QuakeCon", – написали представители компании.

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Перед началом мероприятия в Bethesda обещали подарить игрокам первую часть шутера Quake. Тогда же компания запустила сбор средств на благотворительность и заявила, что если сумма пожертвований достигнет $10 тысяч, то пользователям раздадут бесплатно еще Quake II.

В результате посетители онлайн QuakeCon собрали $20 тысяч и теперь издатель устроит раздачу трех частей шутера Qauke. Их можно будет скачать бесплатно через лаунчер Bethesda.net.

Напомним, фестиваль QuakeCon 2020 прошел с 7 по 9 августа. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие было организовано в онлайн-формате. В рамках ивента посетители могли получить множество других бонусов, в том числе специальный скин, значок и жетон для Doom Ethernal, а также особые награды для The Elder Scrolls Online.

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