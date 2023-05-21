Основными деталями поделился проверенный инсайдер.

На официальном сайте стратегической серии Total War ненадолго появилось название новой части серии. Вслед за утечкой информацию об игре раскрыл проверенный инсайдер billbil_kun, который постоянно публикует правдивые данные о подборках проектов в PlayStation Plus.

Итак, новая часть серии будет называться Total War: Pharaoh. Судя по отсутствию в наименовании слова Saga, это будет полноценная большая игра во франшизе. Меньшие по масштабам проекты студия Creative Assembly и издательство Sega обычно относят к упомянутому ответвлению в серии.

Название стратегии в своем микроблоге подтвердил billbil_kun. Он заявил, что игра будет продаваться в трех изданиях: обычном, Deluxe и Dynasty. Второе включает дополнительный комплект фракций, а третье — сразу три таких набора и еще одну кампанию. Вероятнее всего, этот контент выйдет после релиза и будет также продаваться отдельно.

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За предварительный заказ Total War: Pharaoh предусмотрены косметические бонусы. По мнению billbil_kun, игру полноценно анонсируют уже на следующей неделе.

Подробнее о серии Total War

Это франшиза стратегий, в которых сочетается пошаговое управление государствами на глобальной карте и бои в режиме реального времени. Главная особенность серии – это наличие множества войск и фракций со своими особенностями.

Каждая часть имеет свои уникальные черты. Например, в линейке Warhammer уклон делался на фэнтези, а в Three Kingdoms важная роль уделялась военачальникам.

По состоянию на май 2023 года франшиза насчитывает 13 основных игр, три ответвления с подзаголовками Saga и множество дополнений.

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