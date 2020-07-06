Подросток из Индии потратил родительские $22 тысячи в PUBG Mobile

В результате школьник остался без денег на обучение, а его отец - без медицинской страховки.

Школьник из индийского города Пенджаб потратил в PUBG Mobile более 1,6 млн рупий (почти 22 тысячи долларов) на внутриигровые покупки.

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Покупки 17-летний подросток совершал с телефона отца, который попросил для учебы. Геймер все свободное время проводил в игре, и вскоре узнал, что к телефону привязана банковская карта, сообщает Tribune India.

После этого он начал скупать различные предметы из боевого пропуска третьего сезона PUBG Mobile. Чтобы скрыть покупки, школьник удалял с телефона все сообщения о транзакциях.

В результате геймер потратил деньги, которые должны были пойти на его обучение, а также на медицинскую страховку для отца. Узнав о растратах, родители решили отправить сына отрабатывать потраченные средства - он работает в мастерской, ремонтируя скутеры

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"Я просто не могу позволить ему сидеть дома без дела и не могу дать ему мобильный телефон даже для учебы. Он работает в мастерской по ремонту скутеров, чтобы понять, как тяжело зарабатывать деньги. Я в безнадежной ситуации, так как деньги были сэкономлены для будущего моего сына", - рассказал подавленный отец.

Напомним, игра PUBG Mobile, а также ее версия для китайского рынка, Game For Peace, заработала свыше $3 миллиардов за все время с момента релиза в 2018 году.

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