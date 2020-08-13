Wargaming опровергает слухи об эвакуации сотрудников из минского офиса в связи с охватившими Беларусь протестами

Создатели World of Tanks подписали открытое письмо с требованием остановить насилие, а сотрудники студии работают в удаленном режиме.

В связи с охватившими Беларусь протестами в Telegram-каналах появилась информация о том, что авторы онлайн-игры World of Tanks эвакуируют сотрудников из минского офиса. Однако компания Wargaming опровергла эти слухи.

Как рассказали представители Wargaming УНИАН, в минском офисе 2,2 тысячи сотрудников. Однако они работают в удаленном режиме. Эвакуации нет.

"Сейчас интернет восстановлен, а вот первые пару дней коллеги были в основном на телефонах", – говорит PR-менеджер Wargaming, Андрей Петруня.

На днях сотрудники компании совместно с другими работниками IT-индустрии Беларуси подписали открытое письмо с призывом остановить насилие:

"Избирателями и наблюдателями зафиксированы многочисленные нарушения, указывающие на фальсификацию результатов выборов. Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы.

Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости", – говорится в открытом письме, которое подписали, в том числе и разработчики World of Tanks.

Протесты в Беларуси: что известно

В минувшее воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую – 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% – Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 – в третью ночь акций в разных городах страны.

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Автор: Сергей Коршунов