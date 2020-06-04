Разработчики анонсировали гоночный симулятор Project CARS 3

Игра выйдет этим летом на ПК и консоли.

Студия Slightly Mad анонсировала третью часть гоночного симулятора Project CARS.

Об этом разработчики сообщили на официальной странице игры в Twitter. Одновременно с этим, дебютный трейлер Project CARS 3 был опубликован на официальном YouTube-канале PlayStation Europe.

Трейлер Project CARS 3

В ролике показали большой выбор автомобилей, реально существующие гоночные треки, а также главное нововведение – возможность улучшать машины. В режиме карьеры пользователи будут зарабатывать не только очки, но и внутриигровую валюту, которую можно потратить на пропуск определенных соревнований. В третьей части игрокам будут доступны 10 классов автомобилей. Кроме того, в Project CARS 3 улучшат управление с геймпада и сделают AI соперников умнее.

В мультиплеерном режиме появятся асинхронные состязания Rivals.

Project CARS 3 выйдет в конце этого лета на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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