Project Borealis: Prologue основан на ранее опубликованных набросках сценария Half-Life 2: Episode 3.

Недавно мы рассказывали, что у фанатского продолжения Half-Life - Project Borealis появилась страница в Steam. Сегодня же разработчики объявили дату релиза пролога проекта - 11 ноября.

Кроме того, разработчики из Icebreaker Studios представили новый трейлер, который назвали "финальным". В нём можно оценить похорошевший на Unreal Engine 5 Рейвенхольм, покрытый снегом. Также нельзя не отметить новый внешний вид хедкрабов, которые подготовились к зиме и утеплились шерстянным покровом.

Project Borealis - фанатское продолжение серии Half-Life, разрабатываемое студией Icebreaker Industries. Сценарий игры написан на основе когда-то выложеного в сеть наброска сценария для Half-Life 2: Episode 3. Игрокам предстоит вернуться в Рейвенхольм, мёртвый город хранит в себе ещё много секретов.

Стоит отметить, что 11 ноября выйдет только пролог игры. У основной части Project Borealis даты релиза пока нет.

Недавно мы рассказывали о новом геймплейном трейлере S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Разработчики показали перестрелки, рассказали о поведении оружия в игре, а также продемонстрировали систему модификаций пушек.

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