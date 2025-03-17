Знаменитый прыжок веры вполне возможен, но с рядом нюансов.

Серия Assassin’s Creed для многих стала первым знакомством с паркуром, но профессиональные атлеты не слишком жалуют его реализацию в играх.

В свежем выпуске Reality Check от PC Gamer британские паркурщики Тоби Сигар и Бендж Кейв из команды Storror разобрали, насколько Ubisoft удалось передать этот вид спорта в играх.

Хотя паркур в Assassin’s Creed выглядит эффектно, эксперты быстро нашли слабые места. Например, знаменитые прыжки веры в стога сена - не такая уж фантастика, однако со множеством "но". По словам Тоби, при идеальном выполнении можно пережить падение даже с восьми этажей, но если бы герои действительно прыгали с такой высоты, их путь заканчивался бы не в телеге с сеном, а в виде мокрого пятна прямо под телегой, ведь они бы просто проломили её.

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Паркур в играх также полон мелких деталей, которые обычный игрок не замечает, но профессионалы сразу обращают на них внимание. Так, в Assassin’s Creed Shadows Наоэ передвигается по канату с невероятной скоростью, а Басим из Mirage приземляется на верёвку после прыжка с высоты в один этаж, но почему-то не срывается вниз.

Особенно спортсменов насмешил один приём, который использует массивный самурай Ясуке в Shadows. В одном из эпизодов он подтягивается на уступ, опираясь на колено, что в мире паркура считается грубейшей ошибкой: "Это преступление против паркура", - говорит Тоби. Однако в контексте персонажа этот приём может быть намеренным: Ясуке больше полагается на грубую силу, чем на ловкость, а его тяжёлая броня только усиливает неуклюжесть.

Но главная выдумка Assassin’s Creed это даже не отдельные движения, а сверхчеловеческая выносливость персонажей. В реальности паркур требует точного планирования, а герои игр безостановочно мчатся по крышам, не сбиваясь с дыхания и не допуская ошибок.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что некоторые магазины начали рассылать Assassin's Creed Shadows сильно раньше времени. Поигравшие игроки делятся, что игра получилась очень хорошей и активно сравнивают её с Ghost of Tsushima.

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