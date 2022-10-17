Японская компания запустила портал с тизером грядущего мероприятия.

Это свершилось. Скоро всем слухам и утечкам насчет новых Silent Hill придет конец. За два года их собралось немало, но уже на текущей неделе Konami поделится официальной информацией о будущем франшизы. Японская компания запустила тизер-сайт, на котором опубликована дата грядущей презентации.

Анонсы новых Silent Hill состоятся в четверг, 20 октября, в 00:00 по киевскому времени. Пока неизвестно, что именно ждет пользователей. Это может быть как полноценная презентация, так и несколько видео — например трейлеры и геймплейные демонстрации.

В любом случае, фанаты Silent Hill должны быть рады. Воскрешение франшизы ожидали увидеть еще в рамках TGA 2020. С тех пор фанаты надеялись на анонсы новых игр серии на каждой крупной презентации.

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Какие игры во вселенной Silent Hill создаются

Официально Konami не анонсировала ни один новый проект в серии. Но благодаря информации от инсайдеров и журналистов, а также сентябрьской утечке стало известно о трех играх.

Польская студия Bloober Team трудится над ремейком Silent Hill 2. Разработчики добавят две концовки, улучшат головоломки, реализуют камеру от третьего лица, запишут новые анимации и подтянут искусственный интеллект.

Полноценная пятая часть франшизы находится в разработке и будет показана на презентации Sony. Кто занимается ее созданием, пока неизвестно, но игра выйдет в 2024 году.

Annapurna Interactive выпустит небольшой эпизодический хоррор во вселенной Silent Hill в 2023-м. Подробности и платформы пока не разглашаются.

Что известно о новых частях Silent Hill

По слухам, над полноценным продолжением франшизы трудятся создатели первой игры в серии. Среди них есть Масахиро Ито — дизайнер монстров в оригинальной Silent Hill.

Konami сопроводила запуск тизер-сайта фразой: "В своих беспокойных снах вы видите этот город?". Она же присутствовала во вступлении Silent Hill 2. Возможно, это намек на анонс ремейка сиквела от Bloober Team. Скриншоты из обновленной "двойки" уже просачивались в интернет, так что в существовании проекта можно не сомневаться.

В октябре режиссер следующего фильма Silent Hill Кристофер Ганс подтвердил разработку нескольких игр во франшизе. По его словам, одну из них создают авторы первой SH.

Один из будущих хорроров в серии может называться Silent Hill: The Short Message. Такой проект в конце сентября заметили на сайте корейского возрастного агентства. Возможно, это эпизодический ужастик от Annapurna.

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