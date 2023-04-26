Сиквел во всем превзошел первую часть.

Спал запрет на обзоры Star Wars Jedi: Survivor, и западные издания поделись своими мнениями. Игра получила высокие оценки, так как во всем превосходит первую часть серии — Star Wars Jedi: Fallen Order.

На Metacritic (PS5-версия) проект имеет 87 баллов после 52 рецензий. Что касается других платформ, то на них оценки немного ниже, но и количество обзоров тоже меньше. Игра получила на ПК и Xbox Series X 82 и 86 баллов после 13 и 4 обзоров соответственно. Откровенно разгромных рецензий Star Wars Jedi: Survivor нет, а прохладно о проекте отозвались лишь единичные издания.

К положительным сторонам игры отнесли атмосферу "Звездных войн", увлекательный и эпичный сюжет, интересное исследование мира и в меру сложные сражения. Многие также отметили, что сиквел подтянул все недочеты первой части. А из проблем Star Wars Jedi: Survivor упоминалось только неровное техническое состояние.

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Выдержки из мнений отдельных изданий

NME (5 из5): "Лучший приключенческий экшен, выпущенный в 2023 году на текущий момент, Star Wars Jedi: Survivor обладает уверенностью в своем мире и игровом процессе, которую ей полностью удается подкрепить тем, насколько она увлекательна. Обязательно к прохождению, возможно, лучшая экшн-игра поколения сейчас".

PCGamesN (8 из 10): "Здесь нет сюрпризов. Survivor удваивает Fallen Order, углубляя фантазию о силе джедаев и расширяя возможности своей предшественницы во всех отношениях, хотя весь выбор и свободу ограничивают как сюжет, так и, в некоторой степени, бои".

GamersRD (5 из 10): "Это сиквел, которому не удалось надеть обувь своего предшественника. В нем есть лучшие черты оригинала, но он не знает, как ими воспользоваться. Отсутствие амбиций в анимации, сценариях, графическом исполнении, оптимизации и общем уровне исполнения оставляет желать лучшего. Нынешний 2023 год — не самый лучший для франшизы "Звездных войн".

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