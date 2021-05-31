Разработчики признали, что в игре бывают моменты, когда реальных пользователей слишком мало.

В многопользовательской автомобильной боевой аркаде Destruction AllStars появятся боты. Они помогут ускорить поиск матчей для желающих сыграть в эксклюзивные гонки на PS5 в те моменты, когда реальных игроков критически мало.

Как сообщили разработчики из студии Lucid Games, у их игры есть как пиковые часы онлайна с наибольшим количеством игроков, так и низкие – когда пользователей слишком мало. В таком случае, при поиске матча недостающих игроков будут заменять боты. Это поможет сильно сократить время ожидания игры.

Однако ботов не будут добавлять в соревновательный режим Blitz.

В студии также поделились и другими грядущими нововведениями:

Глобальные вечеринки – пользователям разрешат объединяться с друзьями для поиска матчей в любых одиночных и командных режимах.

Плейлисты – игрокам упростят выбор и поиск матчей в любых режимах.

Кроме того, авторы работают над балансом, способностями персонажей и исправлением различных механик игры, вплоть до улучшения ощущений от столкновения с соперниками на арене.

Трейлер Destruction AllStars

Подробней про Destruction AllStars

Яркая автомобильная боевая аркада от Lucid Games вышла 2 февраля этого года на PlayStation 5. В игре пользователи должны уничтожать автомобили соперников на различных аренах. В матчах участвует 16 игроков. У каждого на выбор уникальные герои и машины, которые можно усовершенствовать. Оставшись без транспорта, игрок не выбывает из битвы – он может уклоняться от атак, применять навыки паркура и захватить авто соперника или добраться до свободной машины на локации.

В течение двух месяцев после релиза подписчики сервиса PS Plus могли получить игру бесплатно. Однако это не спасло тайтл от провала. Пресса и геймеры холодно встретили Destruction AllStars. На агрегаторе Metacritic у гоночной аркады 62 балла от СМИ и 5,1 балла от пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов